– Vi er utrolig stolte

Prisen er for museumsperformancen Sámi Dáiddamusea. Juryen vurderer prosjektet som «banebrytende og bygget gjennomgående på kvalitet».

– Vi er utrolig stolt over å kunne fortelle om nok en pris til oss, RiddoDuottarMuseat og Sámi Dáiddamusea. Kunstkritikerprisen henger høyt, og vi hadde sterk konkurranse fra Stavanger Kunstmuseum og Kunstnerforbundet, sier direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, Jérémie M. McGowan som melder at han er stolt og glad for at banebrytende museumsarbeid annerkjennes og verdisettes av kunstkritikere i Norge.