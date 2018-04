Sondre kommer til Alta i oktober

kultur

I dag kunne City scene servere gladnyheten om at populære Sondre Justad kommer til Alta og CIty Scene til høsten, nærmere bestemt torsdag 4. oktober.

– Vi er selvfølgelig helt i hundre over å ha fått til dette, og vi vet Sondre selv har uttrykt et sterkt ønske om å spille på nettopp City Scene, noe som gjør oss utrolig stolt, sier Torgeir Ekeland, som jobber med booking også for City scene.

Mest sannsynlig vil billettene rives vekk raskt, i hvert fall basert på den populariteten Justad nyter.

– Selv med 350 solgte billetter, vil dette bli en av de minste konsertene Sondre og bandet gjør, og vi regner med at her blir det rift de få. Billettsalget starter fredag denne uken, opplyser Ekeland.

Pangstart på karrieren

Sondre Justad hadde stor suksess med debutplata Riv i hjertet som ble årets album under spellleannsshowet i 2015 og låtene fikk over 30 millioner streams. I mars kom oppfølgeren Ingenting i paradis som viser en mer kompleks artist, men som samtidig ikke beveger seg så langt fra suksessformelen.

– Jeg har kjent på mye mens jeg har jobba med denne skiva. Både det tunge og det lette. Den dobbeltheten, eller samtidigheten, opplever jeg at flere av tekstene speiler. At man kan kjenne seg sårbar og sterk på samme tid, for eksempel. Jeg tror vi får det bedre, både med oss selv, i relasjon til andre, og som samfunn, hvis vi gir oss selv og andre rom til å være mer og uttrykke tydeligere hva vi kjenner, var blant tingene han formidlet i presseskrivet.

Åpen i intervjuer

I det påfølgende intervjuet med Lindmo var Justad svært åpen på det personlige plan.

– Jeg tror ikke det trenger å være damer eller menn for min del. Det kan hende det går bra med begge deler. At det bor noe mer der», sa han Justad på sedvanlig ærlig vis.