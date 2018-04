Samisk profilerer lanserer låt for psykisk syke ungdommer

kultur

Nils Rune Utsi (SlinCraze), Ella M. Hætta Isaksen (Isak) og Herman Rundberg (Manne) fra Violet Road lanserer i dag låten og kampanjen "Uten mål og mening".

Inntektene går til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), det vil si det psykiske helsevernet for de under 18 år. Teksten er laget av SlinCraze, mens trioen har skrevet melodien i fellesskap – og det er hele er mikset sammen av Poppa Lars som de fleste husker fra legendariske Tungtvann.

– Sangen handler blant annet om det det å streve og å ha det vanskelig i hverdagen, forventningspress og det å ikke føle seg god nok. Dette er noe mange sliter med i dagens samfunn, og da spesielt blant barn og unge, mener trioen, som ønsker at det hele blir en stor innsamlingsaksjon for BUP.

– Med dette håper vi at prosjektet skal kunne bidra til å redusere stigma som ofte er knyttet til psykiske lidelser og utfordringer og at terskelen for å snakke om vanskelige tanker og følelser blir lavere, mener de tre.

I Norge kom det i 2017 hele 57.000 barn og ungdom til BUP, derav 10 prosent under syv år, 36 prosent mellom syv og 12 år og 54 prosent fra 13 år og oppover.