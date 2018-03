Stjernelag i klassiker

kultur

Riksteateret kommer onsdag kveld til Alta med klassikeren «Prisen» av Arthur Miller, en av USAs mest populære og innflytelsesrike dramatikere – mest kjent for «En handelsreisendes død» og sitt ekteskap med Marilyn Monroe.

Stjernelag

Riksteateret har samlet litt av en bukett med skuespillere som skal formidle det hele. Både Iren Reppen, Helge Jordal, Kim Haugen og Per Frisch er skuespillere i stykket. Regien er ved Kjetil-Bang Hansen, scenografi ved John-Kristian Alsaker og lysdesign ved Øyvind Wangensteen.

Ble helt forskjellige

Hvilken pris betaler vi for våre valg? Og hvilken pris setter vi på livet og verdiene vi har valgt? Det er de skjebnetunge spørsmålene som stilles. To brødre har ikke sett hverandre på 16 år. Begge har vokst opp i samme hjem, men likevel har de blitt så forskjellige. Den ene valgte karriere, den andre valgte familie. Nå møtes de igjen for å fordele arven etter sine foreldre. Hvilken pris vil de få for tingene de skal fordele? Og hvilken pris betaler de for valgene de selv har tatt?

Prisen vi betalte

– Med Arthur Millers «Prisen» tvinges vi til å reflektere over pris i alle ordets betydninger: den prisen vi en gang betalte for noe, den prisen vi i dag kan få for noe, og den pris vi faktisk setter på noe – ja, i siste instans den pris vi setter på oss selv og våre medmennesker, sier filosof Henrik Syse i en artikkel i teaterprogrammet til Riksteatret.

«Prisen» ble nylig satt opp på Broadway med blant annet Danny DeVito og Mark Ruffalo i rollene.

