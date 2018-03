– Vi visste ikke engang hva tittelen på låten var

kultur

Altas smått legendariske band Rockspurs har i mange år hatt en signaturlåt som de startet konsertene med, nemlig den instrumentale Time Is Tight av Booker T & the MGs. Roald Jungård fra Alta fortalte dette til Steve Cropper i forbindelse med en konsert.

Hilsen fra legende

– Dette synes han var så tøft, at han ville sende en hilsen til Rockspurs, forteller Jungård, som har skrudd sammen videoen fra YouTube og et opptak fra Kjelleren fra 1991.

– Veldig artig hilsen. Sannheten er at vi ikke visste hvem som sto bak låten vi brukte å åpne konsertene med, sier gitarist Per Arne Jøraholmen til Altaposten. Han fortseller at de bare kalte låten for Booker T på spillelistene.

Mange lokale band

Blueselsker Roald Jungård kunne forene de to verdenene.

– På 60- og 70-tallet var det vanlig med fester hos idrettslag, på Skansen i Bossekop, gymnasmessa, Kanapeen på Ungdomskolen eller på lokale samfunnshus både i og utenom Alta. Det være seg Alteidet, Talvik, Rafsbotn m.fl.

Alta hadde flere lokale band som reiste rundt og spilte på disse festene, bl.a. Saturn, Mirage, White Cap, Frantic Inc., Silverstone og Rockspurs. Nettopp Rockspurs hadde jeg gleden av å få oppleve flere ganger og hver gang jeg hørte dem, så åpnet de kvelden med en nydelig orgelmelodi som het Time is Tight, forteller Jungård, som gikk for å sjekke dette nærmere.

– Jeg fant da ut at den ble gitt ut av Booker T. & the MG's bestående av bl.a. Booker T. Jones, Steve Cropper og Donald "Duck" Dunn. Gruppa var også kjent for en annen superhit som het Green Onions, forteller Roald.

Kultfilmen

I 1981 kom kultfilmen Blues Brothers og der var Steve Cropper og Donald Dunn med i The Original Blues Brothers Band.

– The Original Blues Brothers Band har jeg fått gleden av å oppleve "live" tre ganger. Har også hatt gleden av å snakke med flere i bandet, deriblant selveste legenden Steve Cropper, forteller Jungård.

Koblet de to

Siste gang han snakket med Steve Cropper var under Trandalblues, Norges vakreste bluesfestival i Hjørundfjorden 2017.

– Jeg nevnte da for Steve hvordan min vei inn i Soul, Rythm & Blues kom til. At det startet for alvor med Rockspurs og deres versjon av Time is Tight av Booker T & the MG's. Da ble det en hyggelig hilsen nordover.