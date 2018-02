Mari fikk hederspris

kultur

Årets hederspris gikk til artisten Mari Boine, som kvitterte med en joik på direkten.

– Jeg har levd med og i denne musikken i over tre tiår, kanskje mer. For meg er den ren medisin. Den har omformet meg fra et skjelvende aspeløv av et menneske til en sterk og levende artist, og en sterk og modig urfolkskvinne, sa Mari Boine.

Stort var det også samisk musikkliv da bandet Isak fikk æren av å avsluttet showet. Bandet med Ella Marie Hætta Isaksen i spissen har hatt stor suksess det siste året og ble også hedret under Sami Music Award.