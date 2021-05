kortnytt

Like etter klokken 17 meldte Politiet i Finnmark via Twitter at utrykningspolitiet har gjennomført fartskontroll på Aronnes og Kåfjord.

På Aronnes ble det utstedet 7 forenklede forelegg, høyeste hastighet ble målt til 64 kilometer i timen i 50 sone.

I Kåfjord ble det utstedet 10 forenklede forelegg, høyeste hastighet ble målt til 102 kilometer i timen i 80 sone.