For mange drukner

Drukningsstatistikken skal ned, og øving må til for at redningsmannskapene skal være drillet når uhellet er ute. – Da er det viktig at vi har jevnlige overflateøvelser, fastslår instruktør Bjørn Tore Andersen og Torgeir Edvardsen ved Alta brannvesen. – Kunnskapen er ekstremt viktig i Finnmark, som har lang kystlinje og mange vann og elver, sier de.