Et dårlig argument

Over tre dager har ansatte på Alta videregående skole og i Alta kommune hatt et intensivt kurs i tegn og symptomer på narkotikamisbruk. – Sier de at hasj ikke er farligere enn alkohol? Det er et dårlig argument når vi vet at alkohol er dødsårsaken til mange. Alkohol er farlig, sier Ole Vidar Øiseth, politioverbetjent og fagansvarlig ved Politihøgskolen.