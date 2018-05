Alkolås-påbud

Statens vegvesen melder at alle nye busser og minibusser som registreres fra 1. januar 2019 må ha alkolås. Også kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024, eller tas ut av drift. Boreal buss i Finnmark sier at de til alt hell har vært tidlig ute. – Vi hadde dette på plass allerede i januar 2016 og har hatt bare positive erfaringer, sier Per Hansen, daglig leder for Boreal Buss.