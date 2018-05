Luftig løfte

For å spare miljøet har posisjonspolitikerne i Alta gått inn for å forby heliumballonger både på nasjonaldagen og ved andre offentlige tilstelninger. Femteklassingene ved Bossekop skole i Alta lover at det går greit. – Jeg gleder meg til alle lekene vi skal. Det er mye artigere enn å gå rundt å holde på en ballong, sier Even Joachim Størdal (10).