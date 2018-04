Useriøs flagging?

Regnbueflagget og kvenflagget vekker politisk debatt i Alta. Man spør seg om flaggene bør vaie foran rådhuset, og særlig Frp var klar på at vi har to offentlig godkjente flagg i landet, nemlig det norske og samiske. Blant andre SV viste til regjeringens råd om lokal åpning for flagging for arrangementer eller organisasjoner.