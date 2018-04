Spenst til høyesterett

– Ikke uventet at Spenst anker, sier Einar Lohne, advokat for altakvinnen Liss-Merethe Hermansen som i februar 2014 skadet seg stygt under ei spinning-økt på Spenst Alta. Selv sier Hermansen at hun er skuffet, og at hun føler seg klandret for at treningssenterets utstyr sviktet.