Vondt for laksen

Fjerning av lakselus ved å legge laksen i varmt vann har blitt vanligere, men ny forskning viser at fisken kan få alvorlige skader av termisk avlusning. – Økt dødelighet forekommer, sier Trygve T. Poppe, en av forfatterne av artikkelen som også viser at metoden trolig er smertefull for fisken.