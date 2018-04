En stemme for framtiden

– Jeg er imponert over engasjementet folk i Finnmark viser i denne saken. Bruk stemmeretten for Finnmarks framtid, heter det i et innspill fra fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Fra 7. til 14 mai holdes det folkeavstemning i Finnmark om tvangssammenslåing med Troms, og Vassvik lover at fylkestinget skal lytte til folket.