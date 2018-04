Norske soldater risikerer fengsel

De syv norske soldatene som kjørte over grensa til Finland er under etterforskning for å ha begått en kriminell handling, skriver NRK. Scooterpatruljen kjørte feil og havnet på finsk side på grensa sist torsdag. Kanalen får opplyst at strafferammen er inntil ett års fengsel.