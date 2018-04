Langrennsdronningen Marit Bjørgen legger opp

Marit Bjørgen (38) offentliggjorde fredag under NM i Alta at hun legger opp. Fredag gikk hun inn til sitt 25 NM-gull under femkilometeren i Alta. Bjørgens siste renn som aktiv langrennsløper blir etter planen lørdagens tremil under NM i Alta.