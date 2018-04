Hardt ut mot økte bilavgifter

Fremskrittspartiets Helge André Njåstad mener at å øke engangsavgiften, som Høyre skal stemme over i helgen, er et brudd på regjeringsplattformen. – Det er uaktuelt for oss å gå i den retningen Høyre vil, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til Bergens Tidende.