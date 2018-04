Ber om folkeavstemning

– Vi tror folket er enig med oss i at regionsenteret Alta ikke kan aksepterer å bli dratt med i udemokratiske prosesser, stikk i strid med to lovlige stortingsvedtak, sier leder i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, som mener at kommunen avholder folkeavstemming om sammenslåing med Troms.