Arrangerer løp for 65. gang

Det er foreningen Duottar Hearggit som melder at det påskeaften vil bli arrangert reinkappkjøring i Kautokeino. – Dette er et svært tradisjonsrikt arrangement. I år er det faktisk 65-årsjubileum for løpet, opplyser John Isak Sara i Duottar Hearggit.