Reagerer på lønnstillegg

Statoil-ansatte er sinte over at Statoil-sjef Eldar Sætre fikk et lønnshopp på 31 prosent, til 15 millioner, i fjor. Lønnsøkningen kommer ifølge Dagens Næringsliv som følge av bonusordninger. Sætre har bedt de ansatte vise måtehold grunnet tunge tider i oljebransjen.