I natt mister du én time: – Nå har alle mulighet til å sove litt raskere...

kortnytt

Natt til søndag forsvinner en time, i forbindelse med at klokka stilles en time fram.

Klokka 02.00 presis begynner sommertiden, ved at klokka blir 03.00.

– Nå har alle muligheten til å sove litt raskere natt til søndag. Dette er regjeringens bidrag til å forenkle, fornye og forbedre vårt bærekraftige velferdssamfunn, sier nærings- og tidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet, har næringsministeren full kontroll på nøyaktig tid. Klokken drives fra Justervesenets atomur, som har en usikkerhet på ca ± 0,1 mikrosekund.

– La meg understreke at det er opp til hver enkelt hvordan den tapte timen skal markeres. Noen velger kanskje å sove en time mindre, mens andre kutter ned på skjermtiden. Det er ikke vi politikere som skal bestemme hvordan folk disponerer natta, det må hver enkelt avgjøre selv, sier Røe Isaksen.



I Norge har vi hatt sommertid hvert år siden 1980, og vi har hatt samme sommertid som EU-landene siden 1996.

Visste du at norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid? UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt klokken 02.00.00 siste søndag i mars til klokken 03.00.00 siste søndag i oktober.



Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.



Hvilken vei skal klokken stilles? En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).



Les mer om tiden på Justervesenets hjemmesider



Hvis du er skikkelig tidsnerd kan du lese forskriften om sommertid her