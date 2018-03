Betalte 36 millioner for mye

Finnmarkssykehuset skulle betale en regning til tysk entreprenør på 3,6 millioner kroner, men endte opp med å betale 36 millioner for mye. Direktør for Finnmarkssykehuset, Eva Håheim Pedersen, sier at feilutbetalingen på totalt over 40 millioner kroner skyldes menneskelig svikt.