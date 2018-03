Leide eget fly

Med 27 løpere og 15 ledere valgte Alta IF å chartre fly fra Widerø i anledning NNM i langrenn på Mosjøen. – Det var første gang i vår historie at leide eget fly, sier foreningens Carsten Rolland. Og løpere fra Bossekop, Tverrelvdalen og Alta IF sanket flere gode pallplasser på mesterskapets første dag.