Fikk nytt styre

– Jeg ble glad for å bli vist en slik tillit og takket selvfølgelig ja, sier Silje Ingebrigtsen, nyoppnevnt medlem i Finnmarkssykehuset. Samtlige 6 helseforetak i Helse Nord har nå fått nye styrer for 2018–2020. Styrene har ansvar for den samlede virksomheten i helseforetakene.