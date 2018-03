Hjertegod taxi

Drosjene i Finnmark har fått hjertestartere. Til nå 63 drosjer, målet er alle 88. – Med hjertestartere i drosjene øker muligheten for rask hjelp, heter det fra Norges Taxiforbund Finnmark og Finnmarkssykehuset. – Vi jobber videre for at AMK-sentralen får opp posisjonen til de drosjene som har hjertestartere, sier Norges Taxiforbunds fylkesleder i Finnmark, Bjørn-Erik Mikkola.