Rungende nei

Innbyggerne i Finnmark og Troms sier nei til sammenslåing av de to fylkene. I en undersøkelse gjort av Sentio for NRK, svarte 86 prosent i Finnmark og 73 prosent i Troms nei. Tirsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet i Finnmark stemmer sammen med Sp og SV i fylkestinget, noe som sikrer flertall for folkeavstemning.