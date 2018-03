En million til lakseklynge

Næringssjef Jørgen Kristoffersen går inn for at Alta kommune bruker kraftfondet til å gjennomføre handlingsplanen og bidra til at Kompetanseklynge Laks AS får 1 millioner kroner. Dette så klyngen kan viderefører sitt arbeid. I 2018 har klyngen en budsjettramme på nærmere 5,5 millioner kroner, derav en million fra Alta kommune.