Nettbrett på is

– Vi avventer og legger prosjektet på is inntil videre, sier oppvekstsjef Rikke Raknes etter at Altas ungdomsskoler gikk sterkt i mot et politisk vedtak om å kjøpe inn nettbrett til nevnte skoler. Prosjektet har kommet minst ett år for tidlig, heter det fra ungdomsskolene.