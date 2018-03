– Må være tydelige

Trine Noodt i Alta Venstre er en av fire formannskapsrepresentanter som krever ekstraordinært formannskapsmøte for at Alta kommune skal få fram kravene fra befolkningen i Alta overfor Helse Nord. – For de 10.000 som gikk i tog i høst må vi lokalpolitikere i alle fall klare én ting; være tydelig overfor Helse Nord hva vi forventer, sier Noodt.