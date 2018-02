Flere redninger til sjøs

Over år har antallet redningsaksjoner på land økt. I fjor bisto hovedredningssentralen i 2670 aksjoner. Det er det høyeste antallet registrert noen gang. – Økningen er vurdert til primært å skyldes vekst i uteaktiviteten blant befolkningen generelt, samt sterk økning i turisme på helårsbasis, skriver hovedredningssentralen for Nord-Norge i sin rapport for 2017.