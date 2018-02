Isen ødela

Populære Boazo Sami Siida i Alta er igjen truet av oversvømmelse. Begge storgammene står på et opptil 25 centimeter tykt lag is, og på arealet mellom gammene er alt fra gassflasker og kjøleskap til kokekar og vedkubber støpt fast. Tett stikkrenne er trolig årsaken, og eierne fortviler over en mulig spolert sesong.