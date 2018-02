– Det ble en fin reklame både for plata mi og for Finnmark

kortnytt

I videovinduet over kan du se den erfarne pianisten Nils Anders Mortensens musikkvideo-debut. For selv om han har lagt bak seg uhorvelig mange timer både foran publikum, i studio og på øvingsrommet, så har han aldri før festet bilder til musikken:

– I forbindelse med TV2-satsingen «Fly med oss», så fikk kultursjef Tor Helge Reinsnes Moen ideen om å fly opp et piano til Halddetoppen. Det ble en morsom affære, og bildene herfra var etter min mening helt fantastiske, omgivelsene er jo spektakulære. Jeg fikk lov til å bruke disse, og kunne dermed lage min første musikkvideo, ved hjelp av lyden fra plata - lagt oppå videoen, forteller han.

Hyggelige tilbakemeldinger

Etter at Mortensen delte videoen på sosiale medier har det strømmet på med hyggelige tilbakemeldinger, likes og delinger.

– Veldig mange har sett den allerede, til tross for at det ikke er popmusikk, det jeg driver med. Veldig hyggelig at så mange har delt videoen, kommenterer han.

– Jeg har ikke noen baktanke om å tjene penger på dette, men håpet det skulle bli noe morsomt utav det. Du kan jo si det blir en fin reklame for plata jeg har gitt ut, men med tanke på de flotte bildene er det en fin reklame også for Alta og for Finnmark, sier han.

Ga mersmak

Mortensen forteller at han har ordreboka full, nærmest forestående er under Barents Spetakkel i Kirkenes, der han skal være solist sammen med bandet Nordic Brass Ensemble, bestående av messinginstrument-musikere tilknyttet forskjellige symfoniorkestre i Norden.

11. mars er det spilling i Alta, under Klassisk Borealis:

– Under denne klassisk-konserten går alle inntekter til et godt formål. Scene Finnmark og Ishavskraft deler på utgiftene, så kan folk betale det de vil – noe Alta Røde Kors nyter godt av.

– Har du planer om flere musikkvideoer da?

– Det var en anledning som dukket opp og som jeg benyttet meg av. Men det ga mersmak! Byr det seg en anledning, og at jeg får tilgang til eksempelvis konsertbilder, så kan det fort være jeg gjør det igjen. Utover det har jeg nok ingen konkrete planer om dette, sier han.