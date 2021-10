Raipatun med fire boliger

New Articles

Raipatun er Torfinn Reginiussens ønske om å utvikle et lite felt i Raipas på hans eiendom. Arealet var satt av til boligformål med plankrav, og det var estimert seks boenheter fra eier og Alta kommune. Statsforvalteren fremmet innsigelse mot området med bakgrunn i landbruksmessige hensyn.

Arealplanen vedtatt: Reduserte Raipatun fra seks til fire tomter Tidligere Ap-topp har tverrpolitisk støtte for lite «boligfelt» i Alta, men kan bli stoppet av Statsforvalteren.

Innsigelsen foreslås delvis imøtekommet. Området foreslås endret til LNFR – spredt boligbebyggelse.

Arealet grenser til et område avsatt til spredt boligbebyggelse, og en utvidet andel tomter til spredt bebyggelse vurderes å være en god løsning i dette området. Statsforvalteren har frafalt innsigelsen på bakgrunn av løsningen.

Lang prosess avrundes

Forhandlingene med gjenstående konfliktsaker hvor Staten gjennom Statsforvalteren og/eller Statens vegvesen har lagt inn innsigelse i arealplanen, er nå kommet ut med løsning i alle saker. Rådmannen ber derfor kommunestyret vedta løsningene når siste del av arealplanen nå kommer opp i neste kommunestyremøte.

Statens vegvesen med krav til Alta kommune: – Først gang- og sykkelvei, deretter boligbygging Boligfelt kan bli satt på vent til kommunen etablerer gang- og sykkelbane fram til feltet.

Rådmannen og avdelingen for samfunnsutvikling konkluderer med at alle innsigelsene som gjensto etter vedtak av kommuneplanens arealdel, nå er løst i prosess med Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statens Vegvesen. Noen tiltak har fått alternative løsninger, dette for å sikre at arealbruken kan gjennomføres. Andre er opprettholdt og uendret.

Etter 14 år med mas får de 650 boliger realisert i Alta Vest De pekte ut, fikk frigitt arealet – og har tryglet politikerne om bygge ut Lille Skoddevarre med boliger.

Planadministrasjonen anbefaler at kommunestyret vedtar løsningene som Statsforvalteren og Statens vegvesen har akseptert. I så fall skriver de at en lang kommuneplanprosess kan avrundes.

Arealplanen ble vedtatt i februar 2021 med noen områder med uløste innsigelser. Arealene ble unntatt rettsvirkning, i påvente av drøftinger med innsigelsesmyndighetene. Kommunens forhandlingsutvalg vant fram. Det bestod av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen, samt kommuneplanlegger, kommunalleder samfunnsutvikling og rådmann. De vek ikke fra rammene gitt av kommunestyret, og vant fram med løsninger overfor innsigelsesmyndighetene.

Lokalpolitikerne vant fram i kamp mot Staten: «Krangle-tomtene» i Dalen godkjent på overtid For å bruke fotballspråket; Alta kommune – Statsforvalteren 20 – 0.