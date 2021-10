Omkommet var polsk statsborger

New Articles

– I de to norskregistrerte bilene var henholdsvis et godt voksent par og et ungt par. Alder på de i den utenlandske bilen er ukjent. Dessverre omkom en person, en er relativt hardt skadet, mens to fremsto som lettere skadd, sa innsatsleder Steinar Aas Andersen på ulykkesstedet.

Den omkomne er polsk statsborger, dette bekreftes av Stein Kristian Hansen ved politiets operasjonssentral.

– Vi har ikke fått noe ordentlig avklaring fra de pårørende angående hva de vil gå ut med, vi avventer enda en ordentlig dialog med dem. Siden den omkomne og de pårørende har polsk bakgrunn er det litt språkutfordringer, og kulturelle forskjeller. I morgen vil vi ha nærmere svar på om det er aktuelt å gå ut med flere detaljer, forteller han.

En person, også fra den polsk registrerte bilen ble først sent til sykehuset i Hammerfest, før han ble sendt til UNN.

– Tilstanden til den hardt skadde er alvorlig, men stabil. Sånn har det vært hele helga, forteller pressevakten ved UNN, Per-Christian Johansen.

Fire personer ble lagt inn på sykehuset i Hammerfest.

– De skal enten ha blitt skrevet ut fra sykehuset i går, eller i løpet av dagen i dag, meddeler pressevakt ved Finnmarkssykehuset, Marlene Nicolaysen.