– Uhørt at Høyre-regjeringen bryter løftet til Finnmarksløpet

Ordfører Monica Nielsen (Ap) sier at Alta kommune ikke vil sitte rolig og godta at regjeringen bryter løfter som Stortingets flertall i praksis har stilt seg bak i statsbudsjettet for 2021.

– Jeg reagerer kraftig på at Høyre-regjeringen bryter løftet til Finnmarksløpet og vertskommunene. Lovnaden var et treårig prosjekt. Etter ett år velger regjeringen å dra inn pengene for de to siste årene av prosjektet i sitt forslag til statsbudsjett for 2022, sier Nielsen.

Hun har blitt orientert om at Finnmarksløpet jobber godt med utviklingsprosjektet som ble tatt inn i statsbudsjettet for 2021, og hvor arrangementet fikk en støtte på fem millioner kroner.

Dette ble beviliget over post 75 i årets statsbudsjett (2021). For de neste to årene skulle prosjektet gis fem millioner kroner, det vil si totalt 15 millioner kroner.

– Dette er et viktig prosjekt som skulle bidra til nødvendig styrking og videreutvikling av Finnmarksløpet, sier ordføreren og peker på at prosjektet først og fremst gir reiselivsnæringen i Finnmark gevinst, deretter en styrking av det sportslige arrangementet.

Viktig for Finnmark

– Næringsprosjektet er kommet godt i gang og flere tiltak er planlagt de kommende årene. Dette vil få konsekvenser dersom det ikke går å få rettet opp i den dårlige behandlingen Finnmarksløpet nå får fra sittende regjering. En slik uforutsigbar saksbehandling trodde jeg ikke var mulig fra en regjering.

Ordføreren har vært tett på arrangørene og forteller at Finnmarksløpet er et høydepunkt for svært mange i Finnmark.

– Finnmarksløpet er viktig for Finnmark, og har over år utviklet seg til å bli en sentral del av vinter-Finnmark, og ikke minst gitt god markedsføring av landsdelen.

Regjeringsforhandlingene

En videreføring av prosjektet, med bevilgning knyttet til Finnmarksløpet, er allerede spilt inn fra Finnmark Arbeiderparti til regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Vi er i kontakt med våre stortingspolitikere fra Finnmark. Derfor er vi svært optimistiske når det gjelder å få Finnmarksløpet tilbake på statsbudsjettet i den størrelse det var forutsatt i 2021-budsjettet, er vurderingen til Alta-ordføreren.

Steinar Karlstrøm, som møtte med jevne mellomrom på Stortinget i forrige periode som 1. vararepresentant for Ap, sier til Altaposten at det har vakt betydelig oppmerksomhet i det politiske miljøet at posten til Finnmarksløpet er tatt ut av den avgående regjeringen.

– Ap la allerede inn to millioner i vårt alternative statsbudsjett i 2020. Regjeringen, hvor Frp var en del av, bevilget ikke en krone det året. Mener vi la inn 2,5 millioner i 2021-budsjettet da regjeringen endelig bevilget penger over statsbudsjettet, og økte posten til fem millioner kroner. Nå regner jeg med at Ap vil videreføre lovnaden på det nivået det er nå, altså med fem millioner kroner, sier Karlstrøm.

Høyre: – Uforståelig

Etter det Altaposten erfarer, har Alta Høyre også reagert med undring på det som har skjedd. Blant annet har de vært i kontakt med tidligere statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Erlend Svardal Bøe. Han har også hatt en rolle som politisk rådgiver i regjeringsapparatet, men er nå nyvalgt stortingsrepresentant fra Troms.

Altaposten har forsøkt å få kontakt med Svardal Bøe, men har foreløpig ikke lyktes.