Kan gi direkterute til Oslo fem dager i uka

New Articles

I mai 2020 har Helgeland Blad en sak basert på et høringsdokument som viser at Nye Hammerfest Lufthavn er beregnet til 5,37 milliarder. Avinor har beregnet at ny flyplass på Grøtnes utenfor Hammerfest, med 2.000 meter lang rullebane, vil koste 5,37 milliarder kroner å bygge. Avinor legger samtidig til grunn at flyplassen vil koste 221 millioner i årlig drift.

Årsaken til at Helgeland Blad har fattet interesse er at Hammerfest kommune stiller seg tvilende til Avinors beregninger; og hevder at prisen på utfyllingsmassen på 135 millioner kroner er altfor høy. For å begrunne dette viser Hammerfest kommune til masseprisen nyttet i prisberegningen av Polarsirkelen Lufthavn, for øvrig et prosjekt som nå er tatt inn i NTP og gitt investeringsbeslutning av regjeringen.

– Aldri ment å bygge en ny storflyplass Avviser at planen har vært en flyplass med rundt 2000 meter rullebane på Grøtnes.

Valgkamp

Nye Hammerfest Lufthavn ble tatt inn i Nasjonal Transportplan for 2022-33 verbalt, samme oppskrift som ble nyttet for Polarsirkelen Lufthavn for fire år tilbake. Det skjedde etter at favorittene til å danne regjering etter valget, Ap og Senterpartiet, i forbindelse med Transportkomiteens arbeid med NTP, gikk i front at Stortinget ga grønt lys for å jobbe videre med planene for å få Nye Hammerfest Lufthavn realisert.

Saken har blitt en het sak i valgkampen. Ikke minst etter svært sterke reaksjoner fra blant annet Alta Ap, som frykter at den nye flyplassen i Hammerfest både vil svekke passasjergrunnlaget til stamflyplassen i Alta, men også at ressursbruken vil bety at andre viktige samferdselsprosjekt blir lagt på is. Det vakte derfor oppsikt når 2. kandidat for Ap og ordførerfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, gikk ut med et klart budskap at det aldri hadde vært snakk om en storflyplass, og at Nye Hammerfest Lufthavn kun planlegges for en rullebane på 1199 meter.

Skal bygge Nye Hammerfest Lufthavn: Milliarder på å bedre regularitet selv om dagens er like god som i Alta Ap-lederen i Alta hevder han har fått løfte om det ikke skal bygges ny flyplass i Hammerfest likevel.

Hvor lang rullebane

Hva er det så som det planlegges og jobbes for på Grøtnes? Følgende synes å være fakta:

Lanserte Nye Hammerfest Lufthavn for fylkestutvalget i Finnmark juni 2009, kun storflyplass aktuelt, skulle hente 80.000 passasjerer fra Alta Lufthavn.

Asplan Viak utredet for Hammerfest kommune ny flyplass på Grøtnes, to rullebanealternativ, 1550 og 2000 meter.

Et enstemmig kommunestyre vedtok med bakgrunn i utredningen til Asplan Viak en reguleringsplan (uten 1199 lang rullebane som alternativ).

De tre ordførerne, Alf E. Jakobsen, Marianne Sivertsen Næss og Terje Wikstrøm (da i Kvalsund) gikk ut iFinnmark i 2018 med felles bilde og slo fast under overskriften: Disse tre krever lengre rullebane.

September 2019, spaltist og tidligere medlem av flyplassutvalget i Hammerfes, John Wahl, ut med kronikk med følgende krav: "Det må legges til rette for en lufthavn med rullebane opp mot 1.800 meter for å ta med fly med inntil 100 seter."

Sommeren 2020, bystyret i Hammerfest, avgir høringsinnspill til NTP 2022-33, argumenterer for at Nye Hammerfest Lufthavn, alternativ 3, det vil si rullebanelengde 2000 meter, vil bli mellom én og to milliarder rimeligere enn det Avinor har kommet fram til. Ingenting tilsier at Hammerfest kommune nå begrenser Nye Hammerfest Lufthavn til alternativet med rullebane 1199 meter.

Klart tale

Da de tre ordførerne gikk ut i iFinnmark i 2018 var de tydelig på hva som var målet. Budskapet til Sivertsen Næss, Jakobsen og Wikstrøm var klart, og IFinnmark skriver:

«En videre satsing på dagens lufthavn er derfor uaktuell. Det må legges til rette for en lufthavn med rullebane opp mot 1.800 meter for å ta med fly med inntil 100 seter.»

Da Altaposten nylig intervjuet Marianne Sivertsen Næss, avklarte hun at det var som 2. kandidat for Ap, og ikke som ordfører i Hammerfest hun uttalte seg. Hun godkjente også overskriften:

– Aldri ment å bygge en ny storflyplass

– Ny storflyplass feil prioritering Bakken (Ap) og Berg (SV) advarer mot å bruke penger på en ny storflyplass i Hammerfest.

Hva sier Avinor

Så hva sier Avinor om lufthavnutfordringene for Hammerfest-regionen. Vi kan først se hva kostnadsberegningene til Avinor sier for de tre ulike alternativene. Vi gjør oppmerksom på at det kan ha skjedd mindre justeringer etter at KVU ble laget. Samtidig har Avonors tall i KVU-en blitt kvalitetssikret av et eksternt byrå; Holte Consulting, A-2 Norge og Menon Economics.

1. Utvikling av dagens lufthavn (HFT) med 1199 m rullebane. Pris: 630 millioner

2. Ny flyplass på Grøtnes med 1199 m rullebane Pris: 2.402 milliarder

3. Ny flyplass med lang rullebane (1700 m og 2000 m), Pris: 5,377,5 milliarder

Det er også gjort beregninger på passasjergrunnlag, og Møreforskning har blant annet sett på hva kommunens antatte passasjergrunnlag kan gi av flyvninger. De skriver:

«Basert på flytype Boeing 737/800 eller tilsvarende og det antall passasjerer som kan forventes i alternativ 3, er det i åpningsåret (rundt 147000 passasjerer) mulig å ha en frekvens til Oslo på 2 avganger daglig, 5 dager i uken samt 1 avgang t/r i løpet av helgen, forutsatt et belegg på rundt 70% og all Oslotrafikken på direkteruten (noe Oslotrafikk vil i praksis fremdeles kunne gå via Tromsø). Med omtrent samme forutsetning om belegg, vil det i 2050 være mulig å ha en frekvens til Oslo på 3 avganger på 3 virkedager, 2 på de øvrige virkedagene og 1 i løpet av helgen (gitt 178000 passasjerer).»

Da Nye Hammerfest Lufthavn ble lansert i 2009 sa Hammerfest kommune at målet var å hente 80.000 passasjerer fra Alta Lufthavn. Avinor har sagt at selv med lang rullebane, er 80.000 urealistisk høyt. De har tidligere anslått tallet til 45.000, men justert det ytterligere ned til 20.000. Dette argumenterer Hammerfest kommune mot i sin høring til NTP, og mener at det mest realistiske er å stoppe en passasjerlekkasje på 45.000 passasjerer årlig.

Avinors konklusjon

Avinors konklusjon er at Nye Hammerfest Lufthavn ikke bør bygges, verken med kort (1199 meter) eller lang (2000 meter) rullebane. Derimot bør 0-alternativet benyttes, det vil si en utvikling av dagens lufthavn uten rullebaneforlengelse. Avinor konkluderer med dagens Lufthavn både når det gjelder regularitet og fysisk vil tilfredsstille behovene til regionen i overskuelig framtid. Dersom det imidlertid er politisk ønske om å bedre regulariteten, og eventuelt tilpasse flyplassen til nye fly, bør alternativ 1 realiseres, dagens Hammerfest Lufthavn med rullebaneutvidelse til 1199 meter. Kostnad 630 millioner kroner.

God regularitet

Regularitet er brukt som argument for å vrake dagens Hammerfest Lufthavn og bygge ny på Grøtnes. Avinors ekspertgruppe har beregnet værmessig regularitet på en ny flyplass på Grøtnes til 98 prosent vinter og 99 prosent sommer. Tabellen under viser regulariteten på dagens Hammerfest Lufthavn sammenlignet med regulariteten på Alta Lufthavn. Altaposten har brukt Avinor som kilde, og tallene hentet de siste dagene.