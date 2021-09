Vil bygge et fyrtårn for idretten

New Articles

Alta IFs representant, Per Hindenes, la frem noen problemstillinger og utfordret stortingskandidatene. En av disse var ønsket om å styrke idrettsanleggene i nord:

– Vi ønsker å bygge et fyrtårn innen idretten, sa Hindenes.

Dette for å vise at man satser på idretten i nord, og dermed hjelpe unge med tanke på trivsel, samhold og helsen.

Johnny Ingebrigtsen (SV), Trine Noodt (V), Bengt Rune Strifeldt (FrP), Heidi Holmgren (Sp), Runar Sjåstad (Ap) og Vetle Langedahl (H) møtte opp. Alle partiene var enige om at dette er en problemstilling som er viktig å ta tak i og en sak de ønsker å støtte, men tilnærmingen er forskjellig.

SV ønsker mer spillemidler for muligheten til å styrke idrettsanlegg og at det skal være tilgjengelig for barneidretten. Venstre ønsker å få barna til idretten og ønsker å være med på å utvikle idretten videre, en blanding av organisert og uorganisert som ville vært et pluss for samfunnet. FrP vil satse på idretten ved å ha ekstra satsning på idrettsanlegg og ser viktigheten av et aktivt idrettsliv.

Sp ønsker et løft for kulturlivet som idretten har stor del i. Jobber for støtte til nytt idrettsanlegg for å øke aktiviteten og bli mer inkluderende. Ap ønsker mer midler til å få realisert planer om å ruste opp og bygge nye idrettsanlegg. Høyre vil satse på idrettsanlegg i nord fordi det vil bidra til å beholde folkene her istedenfor å flytte sørover.