Varsler sluttdato for smittevernstiltak

New Articles

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høye sa at det ligger an til at vi kan leve helt normalt igjen i løpet av neste måned.

– Den første milepælen er tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om en dose. Da er de godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, sa Solberg til VG, som omtalte saken først.

Den andre milepælen skal være når folk har fått andre dose, da er den voksne befolkningen beskyttet mot å bli smittet og smitte andre. I slutten av september vil trolig hele den voksne befolkningen ha fått tilbud om dose to.

– Slik det ligger an nå, er det når alle har fått to doser i slutten av september. Da vil det være mulig å leve normalt, uten en-meters-regelen og andre innenlands-begrensninger, men hvor vi må ha økt beredskap i samfunnet vårt for nye truende virusvarianter, og hvor vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spredning, sa Høie.

Dersom alt går etter planen, vil vi i september få en full gjenåpning uten munnbind og enmetersregel.