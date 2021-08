Tre av fire nordmenn er bekymret for tap av natur

New Articles

I spørreundersøkelsen, som er gjort av Opinion for Verdens naturfond (WWF), ble et representativt utvalg i befolkningen spurt om sitt forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

77 prosent svarer at de enten er ganske eller svært bekymret for tap av naturmangfold. Det er enda flere enn de 69 prosentene som svarte at de er ganske eller svært bekymret for klimaendringer.

Bekymringen for naturtapet er stor i alle aldersgrupper, men aller størst blant de yngste og de eldste, altså dem mellom 18 og 29 år og dem over 60.

– Folk i landet vårt merker at naturmangfoldet og den urørte naturen gradvis blir borte, og det uroer dem. Det ser vi tydelig i denne undersøkelsen. Nordmenn har et helt spesielt forhold til naturen, nesten ni av ti svarer at naturopplevelser er ganske eller svært viktig for dem, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i en pressemelding.