Klokken 6:25 på morgenkvisten meldte politiet i Finnmark via Twitter at det har blitt gitt to muntlige pålegg fra politiet. En person ble bortvist fra utested etter å ha truet dørvakten, det andre muntlige pålegget var for musikkstøy.

I kirkenes har politiet også gitt to muntlige pålegg. Ett for ordensforstyrrelse på et utested i sentrum, og det andre for ordensforstyrrelse i sentrum. Det var også to klager på musikkstøy, og en beruset soldat som ble overlevert til millitærpolitiet.