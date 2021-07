Skal eie land og vann sammen

New Articles

Dette sier partiene i Finnmark om privatiseringen:

Hans Isak Olsen er tydelig på at han som ordfører følger sine innbyggere i ønsket om å forvalte naturgodene i kommunen. Selv synes Olsen ikke Finnmarkseiendommen (Fefo) har vært en forvalter som har ivaretatt de hevdvunne rettigheter som tilfaller befolkningen.

– Vi i Kautokeino har aldri vært opptatt av å skaffe oss papirer på områdene vi har brukt. Innbyggerne har sett hvilke områder de enkelte har vært aktive i, og har respektert at de må holde seg borte fra slike «private områder». Selv nå i moderne tid har folk respektert det de har oppfattet som «private områder», forklarer Olsen.

Eie i lag

Han mener denne respekten også er en del av kommunestyrets enstemmige vedtak om å søke kollektiv eiendomsrett for arealene innenfor kommunegrensen.

– For oss det snakk om kollektivt eiendomsrett skal gi alle, både samer og nordmenn i kommunen, mulighet for eie sammen. Sånn var det jo også i Karasjok inntil Finnmarkskommisjonen slo fast at innbyggerne hadde en kollektiv eiendomsrett. Da startet bråket med krav om at eiendomsretten kun tilhørte den samiske befolkningen, og det kom også en rekke andre individuelle krav til enkeltområder, påpeker Kautokeino-ordføreren.

– Kan det samme skje i Kautokeino som i Karasjok?

– Det er alltid en fare for at noen ikke er fornøyd med å eie kollektivt, men mener å ha spesielle rettigheter til egne områder. I Kautokeino finnes det nok noen slike områder hvor det opplagt er rettigheter, eksempelvis utmarksbygder, men det er svært begrensede areal vi snakker om. Min holdning, og den som også kom fram i kommunestyrets behandling, var at vi skulle eie sammen.

Ingen garanti

– Kan du garantere at finnmarkinger, eksempelvis fra nabokommunen, ikke blir jaget fra multemyra med beskjed om at det er i privat eller kollektivt eie?

– Ingen kan gi slike garantier. Får vi tilkjent eierrettighet vil kun framtiden vise hvordan vi forvalter rettigheten. Jeg tror og håper ingen blir utelukket, og min holdning er at vi om vi får rettighetene skal vi vise stor grad av romslighet og respekt, slik at ingen utelukkes, og at vi unngår ufred.

– Tror du at Kautokeino vinner fram med kravet om kollektiv eiendomsrett?

– Vi får se. Kravet er levert kommisjonen som har jobbet med det en tid, og kommisjonen kommer til oss i august for å informere og få tilbakemeldinger. Jeg tror de hevdvunne rettighetene er godt dokumentert, ja, faktisk bedre dokumentert enn i Karasjok som kommisjonen har tilkjent rettighetene for, sier Olsen.

Tydelig signal

I Kautokeino er Isak Ole Hætta varaordfører, men samtidig 2. kandidat på stortingslista for Venstre, bak Trine Noodt. Begge toppkandidatene er kritiske til at land og vann kan bli privatisert.

– Dette var vel ikke det som var intensjonen med Finnmarksloven og opprettelsen av Fefo? Vi i Finnmark har hatt, og har, en allmenning som gir alle en mulighet til å høste og bevege seg fritt – etter felles regler satt av Fefo. Dette er unik forvaltning av natur i Norge, og noe som gir samfunnet vi lever i her lengst nord i Norge et pluss og en egen positiv verdi. Det synes jeg vi skal favne om og kjempe for å beholde. Nå har jeg ikke lest innholdet i de individuelle kravene som er fremsatt, men det må være en meget høy terskel for å kunne innrømme enkeltpersoner eiendomsrett, svarer Noodt på vegne av toppkandidatene og legger til:

– Vi bør jobbe for ting som samler oss, og ikke som splitter. Felleskapet vi har som finnmarkinger må vi holde høyt. Jeg mener vi bør holde fast ved Fefo, men gjerne se på Fefo sine strategier og retningslinjer de jobber etter.