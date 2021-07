– Jentene gleder seg enormt til sesongstart

New Articles

BUL-trener Tomas «Hula» Johannesson har lagt merke til på treningene at det nærmer seg sesongstart for 2. divisjonsjentene. Han sier at de virker mer ivrig på trening ettersom fotballkampene og seriespill er i gang om under en måned.

– Jeg ser på jentene at de gir mye mer på trening nå fordi de er så giret på å spille kamper. De gleder seg enormt, sier Johannesson.

Sesongen starter 4. august når BUL skal spille bortekamp mot Porsanger i den første runden i cupen. Før de halvannen uke senere møter Polarstjernen på Coop Arena kunstgress i Bossekop.

– Kjedelig for jentene

Etter at breddefotballen ble satt på pause grunnet korona har BUL-jentene ikke spilt en offisiell kamp siden 2019. Det har bare vært treningsøkter uten å kunne vite nøyaktig når fotballsesongen ville være tilbake igjen og det har gått ut over intensiteten, konsentrasjonen og ikke minst motivasjonen til spillerne.

– Vi har ikke spilt kamper på halvannet år. Vi har hatt noen treningskamper, men det kan absolutt ikke sammenlignes med ordentlige kamper, sier Johannesson.

– Jeg startet i vinter og da hadde ikke jentene spilt på et år. Vi har bare trent fotball, stort sett, og det har vært litt kjedelig for jentene som ikke har fått spilt kamper, fortsetter Johannesson.

– Noen av spillerne vi hadde har sluttet, mens andre har tatt pause fra fotballen. Vi får se om noen kommer tilbake. I tillegg har noen flyttet og andre skal i militæret, men vi har nok av spillere så det er ingen fare, avslutter han.

Forventningene

Når det gjelder forventningene foran sesongen er det nærmest umulig for trenerne å vite hvor de andre lagene i avdelingen står, men BUL må bare fokusere på seg selv og håpe på at de ligger rundt toppen.

– Vi trener fire ganger i uken og det har vi gjort helt siden januar. Nå får spillerne fri i 10 dager før det blir full trykk framover, sier Johannesson.

– Som trener blir man jo litt mer inspirert, litt mer skjerpet og konsentrert når det nærmer seg sesongstart. Nå får vi også endelig begynt å drille med formasjoner og dødballer, fortsetter han.

– Jeg må være så kjedelig å si at vi tar en kamp om gangen. Vi har ingen aning om hvordan vi eller de står, men vi håper på å være rundt 3. plassen. Vi må ha litt høy målsetning og jeg synes ikke det er urealistisk. Det er seks andre lag i serien, så om vi ligger midt på treet, det burde gå, avslutter han.

Johannesson kjenner også på savnet av kampdagene. Det å kunne kjenne betydningen av å spille kamper og selve atmosfæren.

– Det blir veldig godt å få kommet i gang. Jeg savner den spenningen, nervøsiteten og konsentrasjonen som hører til kampdagene. Det å kjenne på atmosfæren og når det betyr noe, sier treneren.

– Da vi spilte treningskamper var det noen få tilskuere, kanskje 10-15, mens nå når sesongen starter tror jeg det blir flere tilskuere under seriekampene. Jeg tror også folk er giret på å komme seg på kamper for å se kvinnefotball. Det er også stor forskjell når det er mange som ser på kontra når det ikke er så mange. Du får mer adrenalin og yter bedre, det kan hende man blir litt nervøs, men det slipper fort når kampen starter, avslutter han.