Stemte mot oppstart av Kløfta og Eiby i 2022 – hevder at Frp sviktet 

– Jeg må le til, tross for at dette er mer tragisk enn komisk. Det er svært alvorlig for Finnmark når regjeringspartiene Ap og Senterpartiet kun vil bruke rundt en halv prosent av de samlede bevilgningene på over 1000 milliarder i NTP de neste 12 år. Årsaken til at de ikke vil ta ansvar i Finnmark for de 12 neste årene, skal altså være at Frp hadde samferdselsministeren for 10 år siden, tro det eller ei, sier Bengt Rune Strifeldt oppgitt.