Spredt for alle vinder

Foreningen Dáiddadállu ble startet opp i 2014, da behovet for en slik forening vokste seg frem, og ildsjeler fant ut at en slik forening ville hjelpe til

– Vårt mål er profesjonalisering i fag og lønnsomhet i kunstnernes virksomheter. Kautokeino kommune har et av landets høyeste andel av selvstendig kunst- og kulturnæringsdrivende, så behovet var da og er enda veldig stort, forteller daglig leder Dine Fenger Lynge (32)

Altaposten treffer Dine i Mieron, der hun har bosatt seg ved et lite idyllisk tjern. Herfra leder hun foreningens arbeid akkurat nå, siden de ble uten fast tilholdssted.

Innbitt arbeid

Man merker fort engasjementet og innimellom lettere oppgitthet over situasjonen for foreningen akkurat nå.

– Ja, det har vært mye arbeid i det siste. Først ble tilskuddet fra kommunen kuttet ned til kun symbolske 50.000 kroner, så økte husleien betydelig, slik at vi måtte flytte ut av lokalene vi hadde i sentrum. Nå er våre kunstnere og arbeidere spredt rundt i sine hjem eller andre steder, forteller Dine før hun sveiper innom starten igjen.

– Det ble lagt ned et enormt arbeid i startfasen av grunderne Màrit Ánne Sara og Elle Sofe Sara. De er begge er oppvokst og bosatt i Kautokeino, og hadde jobbet aktivt med kunst i mange år. De kjente derfor til situasjonen for kunstnere i Kautokeino. Dáiddadállu er et resultat av ønsket om å danne et sterkere kunstmiljø i bygda og I Sápmi. Kautokeino kommune ga innledende økonomisk støtte til prøveprosjektet, og Dáiddadállu ble en realitet i 2014, forteller Fenger.

Samlingsted for kunstnere

Målet til Dáiddadállu er å være et samlingssted, som bidrar til å skape et levende kunstmiljø der det tilrettelegges for faglig utvikling, nettverksbygging og synliggjøring. – Hva ligger bak dette?

– Samisk kunst og kultur har et betydelig internasjonalt potensiale, og gjennom Dáiddadállu skal dette både forsterkes og bygges opp under.

Vi har dermed et bredt og levende kompetansemiljø, sier Dine mellom slurper med kaffe.

– Hvilke kunstnere representerer dere?

– Kunstnerne på Dáiddadállu innehar spisskompetanse på hvert sitt felt og til sammen representerer vi fag som visuell samtidskunst, foto, film, TV-produksjon, grafisk design, forfatterskap, musikk, koreografi, interiør design, skuespill, joik og musikk, sier Dine, og tilføyer:

– Alle Dáiddadállus kunstnerpartnere har tilknytning til Kautokeino, men reiser og jobber med prosjekter i hele verden. Ferske eksempler på dette og kvaliteten er Rawdna Carita Eira, Elle Sofe Sara og Inga Marja Sarre som gjorde strålende forestillinger på hver sine visninger under festspillene i Nord-Norge forrige uke. Et annet er Máret Anne som har høstet stor internasjonal anerkjennelse, og nå som eneste samiske kunstner er en av fem nominert til kunstprisen i forbindelse med utstillingen i regi av Sandefjord kunstforening der premien består av 200.000 kroner. Bare for å nevne noen av våre anerkjente kunstnere.

Flyttet ut

Men det kommer et drag av skygge over ansiktet til Dine, når hun forteller om dagens status.

– Ja. Vi måtte flytte ut av våre lokaler da støtte uteble og leieprisene økte dramatisk. I begynnelsen av mai flyttet vi ut, forteller Dine

Og fortsetter

– Med dette avsluttes et viktig kapittel som startet for syv år siden, med et godt samarbeid med kommunen og arbeidssenteret. Det er litt vemodig, men samtidig starter nå en spennende tid.

– Hva skjer med aktiviteten nå?

– Vi stopper ikke driften på noe som helst måte. Vi har jobbet med å sikre driften ut året, og vi jobber fortsatt for våre kunstnere og kunsten med kompetanseheving, nettverksbygging, våre prosjekter og samarbeid. Det som forandres, er at vi midlertidig mister en fysisk arbeids- og møteplass og jobber da hjemmefra, som jeg også gjør her i Mieron.

Vil bygge nytt

Lynge Fenger sier de fortsatt støtter opp om sine kunstnere, selv om det ikke er like lett nå.

– Nå blir det selvsagt vanskeligere å møte våre kunstnere og andre da vi ikke lenger har lokaler, men Dáiddadállu jobber med å finne ny og bedre løsning, forteller Dine.

– Hvilke løsninger?

– Vi jobber med et stort prosjekt hvor vi undersøker mulighetene for å bygge vårt eget Dáiddadállu basert på våre behov, noe vi aller sterkest ønsker oss. Det er en langsom prosess, og til det skjer, må vi fortsette med å leie lokaler. I Kautokeino er det få lokaler som passer for oss, men vi er i kontakt med noen utleiere og diskuterer muligheter, sier Dine Arnannguaq Fenger Lynge.