Teater og skole i kraftfull pakke

Vi har sett det før og ser det igjen. Å kombinere ulike behov med et fellesbygg gir ofte gode, praktiske resultater og pluss-pluss-effekt for både elever, ansatte og bygda.

Finnmarkshallen hadde neppe blitt reist uten en stabil og sikker leietaker i nabo Alta videregående skole. De samme synergiene vil skole og teater få i Kautokeino, enten det er vaktmestertjenester, renhold eller faglige muligheter som åpenbarer seg.

Det nye fellesbygget til Beaivváš og Samisk videregående får forhåpentligvis første uttelling på statsbudsjettet for 2022. Det blir det reelle startskuddet på det som ligger an til å bli et funksjonelt og visuelt praktbygg.

Statsbygg har plukket ut hovedentreprenør og anbudsvinnere for arkitektjobben. Skissene og tegningene tilsier at det blir et moderne og tidsriktig bygg – synlig og majestetisk plassert i bygda.

Det blir ventelig et signalbygg i Kautokeino, men er samtidig et faktisk og symbolsk løft for et nasjonalteater som har fortjent bedre enn å ha sitt virke i falleferdige lokaler. Det vil være en stor lettelse for de ansatte i hverdagen, men vil også gi helt andre fasiliteter og rammebetingelser for det de faktisk skal holde på med. Kreativt og produksjonsmessig.

Det vil også bety et løft for den statlige videregående skolen i Kautokeino, som er så viktig for bygda generelt og reindrifta spesielt. Vi tror skolebygget vil skape stolthet og ny oppdrift for det samiske samfunn og rektor Ellen Inga O. Hætta skal ha all ære for det grunnlaget hun har lagt de siste årene.

Vi tipper hun var en god samtalepartner å ha da Frank Bakke-Jensen i 2016 lanserte ideen om å forene de to prosjektene, en tanke unnfanget for å få fortgang i det som nærmet seg skrikende behov. Det er når ting går i vranglås at politisk håndverk og kompromisser kommer til sin rett.

Nasjonale myndigheter må ta ansvar for en statlig skole og et nasjonalt teater, men det er mange om beinet. Derfor er det viktig at vi har politikere som i budsjettprosessen minner om viktigheten av å komme i gang.