– Jeg skulle ønske jeg var flinkere på å ta meg litt mindre ansvar

Hva gjør du helst når sola skinner?

– Når sola skinner, finner du meg garantert i sola. Enten liggende eller sittende.

Hva gjør deg glad?

– Det er flere ting! Sol og varme gjør meg skikkelig glad. Dansing, blide folk og god mat er også på lista over ting som gjør meg glad.

Hva er ditt beste sommerminne?

– Her er det mange minner å ta av, men det beste må være å ha ferie og god tid. Det å ikke ha noen planer!

Hva er din drømmeferie?

– Den ene drømmeferien min er hyttetur med familien min. Den andre drømmeferien er å ligge på en strand i Tyrkia og samtidig ha muligheten for å bade i det varme vannet der.

Hvor går ferien i år?

– I år så blir det hytta.

Hva ønsker du aller helst på middagsbordet?

– På middagsbordet ønsker jeg meg nesten hva som helst, så lenge kjæresten min lager det. I tillegg må det være noe med grønnsaker i.

Har du en last du gjerne vil bli kvitt?

– Det må være at jeg må bli flinkere på å ta mindre ansvar. Og bli flinkere på å legge meg tidligere om kveldene.

Hva er din beste egenskap?

– Jeg vil si at min beste egenskap er at jeg ser det beste i folk.

Hva liker du å se på TV?

– Jeg liker å se på koselige serier som for eksempel har spenning og drama. Det er kanskje litt kjedelig svar, men jeg ser på TV for å slappe av. Ser ikke på noe med vold.

Hvilken musikk får deg i godt humør?

– Arabisk og tyrkisk popmusikk får meg i godt humør. Jeg må også nevne arabisk og tyrkisk klassisk musikk og generell klassisk musikk med dansbar pop er noe jeg liker veldig godt også.

Hvilket lesestoff foretrekker du?

– Jeg liker å lese bøker om andre kulturer. Å lære mer historiske ting om hjemplassen min er også lesestoff jeg foretrekker.

Hvilken person utenom familien beundrer du mest?

– Innenfor dans er Anna Barner fra Danmark en jeg beundrer. En annen person jeg må nevne som jeg beundrer er Ada Sofie Austegard og det hun har fått til. Hun er stifter og leder av Stine Sofies Stiftelse, som jobber for å beskytte barn mot vold og overgrep.

Hva hadde du brukt en milliongevinst i Lotto på?

– Jeg hadde brukt på å betale ned gjeld og ta en yogainstruktør utdannelse. Jeg ville dratt på kurs/festivaler, når det er mulig med tanke på korona og spart resten.

Hvor mye tid bruker du på sosiale medier i løpet av et døgn?

– Jeg bruker alt for mye tid på sosiale medier. Delvis på grunn av jobben. Det har også vært en fin og lettere måte å holde kontakten med andre på.

Hva er bra med Finnmark?

– Stillheten og at det er så fin og ren natur. Jeg liker at det er trygt å bo her også er jeg glad i folkene her. Også må jeg nevne at jeg elsker midnattssola!

Hvilket tilbud savner du i Alta?

– Jeg synes Alta har gode tilbud og folkene her er flinke på å sette i gang med noe om de vil.

Vil du ha tilbake Finnmark som selvstendig fylke eller er det greit med Troms og Finnmark fylkeskommune?

– Jeg synes det er rart eller uvant med navnet, men det er så mye annet å sette seg inn i, og det orker ikke jeg.

Hvordan har koronatiden vært for deg?

– Det har vært en utfordring. Spesielt med tanke på jobb hvor alt har skjedd på internett. Det har vært tungt og lærerikt, men samtidig har det vært lettere å lære fra utlandet over kurs på nettet i stedet for å møte opp fysisk i et annet land. Jeg synes også det har vært ensomt til tider og stress da det stod på som verst, men andre folk har hatt det verre – for eksempel de som har mistet jobben og lignende. Det meste av stresset har vært knyttet til jobb.