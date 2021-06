I fjor syklet de inn 1 million til kreftsyke barn, nå er Øystein igjen på vei til Nordkapp i rekordtempo

New Articles

1. juli i fjor syklet to dønn slitne karer inn på Nordkapp-platået, etter en sykkeltur i formidabelt tempo helt fra Lindesnes. Øystein Dahl og Ove Fuglestveit var de to gjenværende av teamet på syv som startet ut med mål om å ta rekord og samtidig sykle inn mest mulig penger til Barnekreftforeningen.

– Under løpet har det eneste viktige vært innsamlingsaksjonen for Barnekreftforeningen. Nå kan jeg ikke prate for de andre, men for meg har dette vært det jeg har tenkt mest på under løpet, det har gitt en veldig motivasjon til å fullføre. Tanken på barna ga oss en enorm styrke, det var derfor jeg kom meg helt til Nordkapp, sier en rørt Dahl til Altaposten bare timer etter målgang på Nordkapp i fjor.

Nå er Dahl igjen på landeveien, på tur nordover. Denne gang er han alene om å ta rekorden, og bli den raskeste til å alene sykle Lindesnes-Nordkapp.

Årets aksjon «vil starte med et solorekordforsøk av Øystein Dahl som skal sykle distansen Lindesnes - Nordkapp», skriver Sykkelaksjonen på sine nettsider.

– Håper så mange som mulig stiller opp langs E6 i Alta for å heie fram Øystein, sier en innringer til Altaposten.

Ny pulje kommer

Etter at Dahl i år sykler inn på Nordkapp-platået, starter åtte andre syklister på sin tur, som skal gå gjennom alle Norges fylker.

«Med seg på denne reisen vil de bli fulgt av et crew, som skal dokumentere rekorder, stunts, aktiviteter, innsamlinger og nå ut via sendinger til hele Norges befolkning», heter det.

Rekordforsøket livestreames blant annet på sykkelaksjonens facebookside.

Da denne saken ble publisert hadde Dahl akkurat nådd fram til Ailegastunnelen. I skrivende stund har aksjonen samlet inn nesten 500.000 kroner.