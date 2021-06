– Glad for at vi blir tatt på alvor av foretaket

New Articles

Styreleder i HLF Troms og Finnmark /HLF Romssa ja Finnmarkku, Alf Bjørn, mener fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset er en nøkkel til at foreningen for de hørselshemmede nå får informasjon og er blitt en aktiv samarbeidspart for foretaket. Bjørn viser til møte i HLF Troms og Finnmark, som ble avholdt i Tromsø for kort tid tilbake, hadde fått oppdatert informasjon og tilbakemelding fra foretaket. Et forhold foreningen tidligere har etterlyst.

– Styret er imidlertid litt skuffet over at det i svaret sies lite konkret om dagens ventelister. Allerede i desember i 2020 fikk HLF Troms og Finnmark kjennskap til at det var 10 måneders ventetid for å få time hos den eneste fast ansatte ØNH-legen i Finnmark, og sannsynlig er ventetiden enda lengre i dag fem måneder senere. Styret er selvsagt glad for at ØNH-legesituasjonen etter 1. september 2021 vil bli betraktelig bedre. Da med 267 prosent fast ansatte stillinger i Finnmarkssykehuset HF og tilnærmet 150 prosent vikarstillinger, forklarer Bjørn.

– Uenig med HLF om legesituasjonen Fagsjefen oppsummerer situasjonen i Finnmark på ØNH-fronten som bra når sommeren er over.

Slik styret i HLF Troms og Finnmark ser det, vil dette likevel ikke gi en god nok situasjon for pasientene i Finnmark .

– Den beste løsningen for pasientene vil være at Finnmarkssykehuset HF baserer seg på 4-5 fast ansatte ØNH-leger tilknyttet helseforetakets klinikker i Hammerfest, Kirkenes, Karasjok og Alta. Med ei slik løsning vil det også være mye lettere å få til ambulering til andre litt større steder i Finnmark som eksempelvis Vadsø, Tana, Honningsvåg , Lakselv og Kautokeino, påpeker Bjørn.

Han og styret argumenter med at det i Finnmark blir flere og flere eldre mennesker. For eldre ,kronisk syke og sterkt funksjonshemmede mennesker vil det være en stor fordel og lettelse, i størst mulig grad å slippe belastende reising til time hos legespesialist .

Etterlengtet spesialist på plass Til glede for svært mange, er nå den nytilsatte øre-nese- hals-spesialisten (ØNH) på plass ved Klinikk Alta.

– Fra HLFs side mener vi at Finnmark bør sammenligne seg med Helgeland og Troms. En slik sammenligning tilsier at Finnmark må ha minst fem ØNH-leger i arbeid i 100 prosents stillinger .

Styret i HLF Troms og Finnmark medgir at de er klar over at det er Helse Nord RHF som har ansvaret for den private stillingshjemmelen i Alta. Styret mener likevel at Helse Nord RHF har et overordnet ansvar for å gi befolkningen i Finnmark nødvendige og gode spesialisthelsetjenester .

– Jeg har vært i kontakt med Helse Nord, og fått opplyst at de på nytt vil lyse ut den ledige hjemmelen som avtalespesialist i ØNH som er lokalisert til Alta. Det er bra, og vi forventer at Helse Nord gjør nødvendige tilpasninger i kontraktsforutsetningene slik at stillingen framstår som attraktiv. Her kan mye gjøres for å sikre tilgang av kvalifiserte søkere, påpeker Bjørn.

Han sier at foreningen nå jobber aktivt opp mot Helse Nord, og mot Finnmarkssykehuset. HLF har store forhåpninger til et møte med fagsjef Harald G. Sunde i Finnmarkssykehuset, og peker på at dialogen mellom brukerne og foretaket er særdeles viktig.