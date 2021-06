New Articles

Til tross for potensiell sterk konkurranse mellom kjøpesentrene i Alta, mener leder i Alta Næringsforening at det vil slå positivt ut for Alta.

– Det tror jeg vil være veldig positivt for Alta, det er med på å bygge Alta som handelsby i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Vi har sett de flere årene at stadig flere kommer til Alta for å handle, for opplevelsene og for å besøke restaurantene- Det nye kjøpesenteret vil ikke bare ha positive ringvirkninger for Alta som handelsstand, men det vil ha positive ringvirkninger for reiselivet, hotellene, kulturnæringen og restaurantene, konstaterer han og tilføyer;

– Det vil skape mer liv i Alta, og forhåpentligvis vil flere komme hit og styrke Alta som handelssenter.

Ikke direkte konkurranse

Han tror heller ikke at det nye kjøpesenteret, kombinert med Parksenteret, Amfi og den mulige utvidelsen av Amfi vil føre til at Alta får for mange butikker.

– For en god tid tilbake siden, da vi hadde Parksenteret og storsenteret kom, som senere utvidet og ble til Amfi trodde man at vi hadde alt for mange butikker i Alta. Det har jo vist seg at det har gått bra. Detaljomsetningen i Alta har gått veldig mye opp, forteller han.

Kun halvparten av butikkene som skal inn på det nye kjøpesenteret er offentliggjort, så tror ikke Kristensen av det nye kjøpesenteret vil være direkte konkurranse til verken Amfi eller Parksenteret.

– Sånn som jeg skjønner det, så skal det nye senteret få inn kjeder som ikke har vært etablert her før. Så de blir ikke i direkte konkurranse med de andre kjøpesentrene. Jeg håper at kjøpesentrene kan utfylle hverandre, så den totale handels opplevelsen, bredden i vareutvalg og ikke minst sortiment utvider seg så Alta vil bli enda mer robust, konstaterer han.

Viktig å handle lokalt

Kristensen håper at det nye kjøpesenteret vil føre til at flere altaværinger vil velge å handle lokalt over å velge netthandel.

– Jeg håper virkelig flere vil handle lokalt. Alle altaværinger burde egentlig handle lokalt. Det er viktig at man støtter opp om det lokale næringslivet. Det er næringslivet som skaper jobber, som igjen skaper ringvirkninger for Alta lokalt. Lokalt næringsliv er med på å støtte idrett, kultur, og ikke minst barn og unge. Det er med på å gjøre slik at vi har et godt samfunn, forteller han.

Og ikke minst, så har det med arbeidsplasser å gjøre i følge Kristensen.

– Det har med arbeidsplasser og samfunnsbygging å gjøre, påpeker han.

Vil bidra til befolkningsvekst

Tall for første kvartal av 2021 viser at Alta har hatt en høyere befolkningsvekst enn prognosene som har vært spådd av rådmannen. Nå er det håp om å nå 25.000 innbyggere i 2040. Kristensen tror det nye kjøpesenteret kan være med på å øke befolkningstallet, men peker også på noe annet som er viktig dersom Alta ønsker å både beholde, og få nye innbyggere.

– Vi må huske at dersom man skal ha befolkningsvekst så er det mer enn bare butikker som skal til. Vi må ha et robust næringsliv som kan skape jobber for flere, i flere fagfelt. Vi må ha gode skoler og barnehager. Det må være flott å bo i Alta, konstaterer han og tilføyer;

– Man skal ikke kun leve av noe, man må leve for noe. Utenom jobb må du ha noe ved siden av som gjør at man trives her. Det er noe vi i næringsforeningen er opptatt av og jobbe med. Vi jobber for å skape attraktivitet, slik at folk kommer til Alta både for å handle, for å oppleve noe, og ikke minst å flytte hit og se hvor spennende det egentlig er å bo i Alta.

Må tenke utvikling

Samtidig ønsker han å oppfordre butikkene i Alta til å tenke utvikling, til tross for at det kan bli konkurranse mener han at man må stå i det.

– Det er klart at det alltid er spennende med nye etableringer, spesielt så store. Så jeg vil bare oppfordre de lokale butikkene vi har om at til tross for at det kan bli større konkurranse, at man må stå i det. Man må hver dag tenke utvikling og være bedre enn i går så man kan opprettholde faste kunder, få nye kunder og samtidig få flere til å bruke de butikkene vi har, forteller han avslutningsvis.